Грушко: НАТО и ЕС нацелены на войну с Россией к 2030 году

Об этом дипломат рассказал в беседе с «Известиями».
По его словам, главная задача альянса и ЕС — стратегическое поражение России.
Грушко подчеркнул, что российская сторона учитывает эти планы в своих оценках.
«Мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе на все лады говорят, что ФРГ нужно вернуть былую военную мощь.
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