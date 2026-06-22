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Грушко: НАТО и ЕС нацелены на войну с Россией к 2030 году

Москва исходит из того, что страны НАТО и Евросоюза реально готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Москва исходит из того, что страны НАТО и Евросоюза реально готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Об этом дипломат рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, главная задача альянса и ЕС — стратегическое поражение России.

Грушко подчеркнул, что российская сторона учитывает эти планы в своих оценках.

«Мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе на все лады говорят, что ФРГ нужно вернуть былую военную мощь.

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