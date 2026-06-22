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«РИА Новости»: Анкара не видит предпосылок для переговоров РФ и Украины в Турции

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве. При этом собеседник агентства заявил, что Анкара продолжает работать над созданием условий для проведения диалога.

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве. При этом собеседник агентства заявил, что Анкара продолжает работать над созданием условий для проведения диалога.

О том, что Анкара хочет предоставить площадку для переговоров, ранее заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. О роли Турции как посредника господин Фидан также говорил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Переговоры России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. Украинскую делегацию представлял на тот момент министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента Владимир Мединский. Как месяц назад заявляли в МИД РФ, украинская сторона не сообщала о готовности возобновить диалог.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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