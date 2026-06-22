«РИА Новости»: Анкара не видит предпосылок для переговоров РФ и Украины в Турции

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве. При этом собеседник агентства заявил, что Анкара продолжает работать над созданием условий для проведения диалога.