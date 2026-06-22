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Дэвис заявил, что Штаты сами мешают переговорам с Ираном

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, комментируя в соцсети X сообщения СМИ об уходе иранской делегации с переговоров в Швейцарии.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, комментируя в соцсети X сообщения СМИ об уходе иранской делегации с переговоров в Швейцарии. По его словам, иранцы покинули место встречи из-за заявлений американского президента Дональда Трампа.

Эксперт подчеркнул, что иранская сторона изначально заявляла о намерении обсуждать лишь соблюдение Израилем первого пункта соглашения — прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане. «Совершенно не похоже, что иранская сторона “умоляет о сделке”», — отметил Дэвис. По его оценке, после высказываний Трампа в адрес Тегерана делегация покинула переговоры, и Штаты оказались «сами себе злейшими врагами».

Ранее в воскресенье агентство Tasnim сообщило, что иранские переговорщики покинули место встречи после угроз со стороны Дональда Трампа, которые он опубликовал в соцсетях. При этом позже журналист Axios Барак Равид сообщил, что делегация Ирана не покидала переговоры, не приведя других подробностей.

На фоне этих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в швейцарском Бюргенштоке, заявил, что существует возможность «перевернуть новую страницу» в отношениях с Ираном. Вэнс отметил, что вопрос теперь в том, смогут ли стороны изменить ситуацию на Ближнем Востоке навсегда или вернутся к прежнему порядку вещей. Переговоры, в которых также участвуют посредники из Пакистана и Катара, направлены на доработку технических деталей временного соглашения, подписанного на прошлой неделе.

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