Дэвис заявил, что Штаты сами мешают переговорам с Ираном

На фоне этих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в швейцарском Бюргенштоке, заявил, что существует возможность «перевернуть новую страницу» в отношениях с Ираном. Вэнс отметил, что вопрос теперь в том, смогут ли стороны изменить ситуацию на Ближнем Востоке навсегда или вернутся к прежнему порядку вещей. Переговоры, в которых также участвуют посредники из Пакистана и Катара, направлены на доработку технических деталей временного соглашения, подписанного на прошлой неделе.