Де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии

На момент обработки 99,7% протоколов де ла Эсприэлья набрал 49,65% голосов, что составляет почти 12,93 млн бюллетеней. Его соперник, представитель правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, получил 48,7% (около 12,68 млн голосов). Разрыв между претендентами превысил 246,5 тыс. действительных бюллетеней.