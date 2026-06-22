Посол РФ: ЕС не поднимал вопрос о назначении переговорщика по Украине

Идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту впервые прозвучала в начале мая. После этого президент России Владимир Путин высказал желание видеть за столом переговоров экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, но предложение было отвергнуто. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась на эту роль, а в офисе экс-премьера Италии Марио Драги возможность его участия в переговорах назвали домыслами. В июне страны-участницы саммита Евросоюза также не смогли определиться с кандидатурой.