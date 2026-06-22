Йотова объяснила отказ Болгарии от антироссийских санкций

Президент Болгарии Илияна Йотова в интервью телеканалу BTV объяснила позицию Софии, которая не присоединилась к новому пакету антироссийских санкций. По словам главы государства, болгарские власти выступают против ужесточения ограничений, так как видят в них препятствие для переговоров с Россией.
Йотова подчеркнула, что странам Евросоюза не нужно открывать «новую конфликтную точку», и также напомнила, что европейцы сами страдают от ситуации, происходящей на Украине, поэтому должны быть заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта. «Все усилия должны быть направлены на дипломатическое разрешение конфликта», — констатировала она.
Болгарский президент также назвала неправильными возможные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что в конфликт нельзя вмешивать религию. Йотова добавила, что отказ от ужесточения санкций не означает пересмотра позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, но София настаивает на приоритете дипломатических методов.
Министерство иностранных дел Болгарии ранее заявляло, что страна продолжит участвовать в санкционных пакетах, однако новые ограничения требуют тщательного анализа их экономических последствий для самой Болгарии.
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