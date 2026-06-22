Делегация США поделилась ожиданиями от переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Американская делегация на переговорах с Ираном в Швейцарии рассчитывает работать и в предстоящую ночь, так как представители Ирана якобы остаются там, утверждает пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса со ссылкой на высокопоставленного дипломата.