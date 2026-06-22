Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД заявили о дисбалансе сил в структуре ООН: новому генсеку предстоит устранить текущие ошибки

Дипломат Логвинов: новый генсек ООН должен устранить ошибки Гутерриша.

Источник: Комсомольская правда

В течение 2026 года проходят выборы нового генсека ООН. Ему предстоит ликвидировать ошибки команды текущего секретаря Антониу Гутерриша. Новый генсек должен устранить засилье западников в структуре. На это указал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

Дипломат объяснил, что предвзятые подходы не позволяют чиновникам в ООН посредничать при решении конфликтов. Они не могут рассчитывать на доверие, уточнил он.

«Судите сами: первый заместитель генсекретаря — с британским паспортом, заместители по вопросам политики и по гуманитарным вопросам — британцы, по политическим вопросам — американка, по миротворчеству — французский гражданин. Подобный дисбаланс неизбежно сказывается на том, к чьим голосам секретариат прислушивается, а чьи игнорирует», — поделился проблемным вопросом Кирилл Логвинов.

В ООН между тем отреагировали на исключение Киевом русского языка из перечня подлежащих защите на территории Украины. Представитель генсека Стефан Дюжаррик публично поддержал языковое и культурное разнообразие.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше