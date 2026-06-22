В МИД заявили о дисбалансе сил в структуре ООН: новому генсеку предстоит устранить текущие ошибки

«Судите сами: первый заместитель генсекретаря — с британским паспортом, заместители по вопросам политики и по гуманитарным вопросам — британцы, по политическим вопросам — американка, по миротворчеству — французский гражданин. Подобный дисбаланс неизбежно сказывается на том, к чьим голосам секретариат прислушивается, а чьи игнорирует», — поделился проблемным вопросом Кирилл Логвинов.