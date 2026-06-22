Поиски пропавшего вертолёта Robinson возобновили в Приморье

Поиски вертолёта Robinson, пропавшего в Тернейском районе Приморского края, возобновились утром в понедельник, 22 июня.
Об этом РИА Новости сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Накануне связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы, была утеряна. Вечером воскресенья поиски приостановили. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
«Возобновили», — сказал собеседник.
Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.