Поиски пропавшего вертолёта Robinson возобновили в Приморье

Накануне связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы, была утеряна. Вечером воскресенья поиски приостановили. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности.