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Поиски пропавшего вертолёта Robinson возобновили в Приморье

Поиски вертолёта Robinson, пропавшего в Тернейском районе Приморского края, возобновились утром в понедельник, 22 июня.

Поиски вертолёта Robinson, пропавшего в Тернейском районе Приморского края, возобновились утром в понедельник, 22 июня.

Об этом РИА Новости сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Накануне связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы, была утеряна. Вечером воскресенья поиски приостановили. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

«Возобновили», — сказал собеседник.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили об исчезновении вертолёта Robinson в Тернейском районе Приморья.