Ошибка хуже преступления: Польский премьер Туск забил тревогу из-за ссоры с Украиной

Глава нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь заявил, что многие поляки задаются вопросом о будущем отношений между Варшавой и Киевом. По его словам, эта тема затронула как тех, кто поддерживал соседей с начала конфликта, так и противников, считающих, что «помощь не нужна и все украинцы должны вернуться домой».