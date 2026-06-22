СМИ: в канцелярии Стармера начали работу над возможной передачей власти

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера, который уже в понедельник может объявить о своей отставке, началась работа над возможной передачей власти, пишет газета Guardian.
«Подготовка к возможной передаче власти уже началась: главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с ключевым членом команды (соперника Стармера Энди — ред.) Бернхема Луизой Хейг. Ожидаются дальнейшие переговоры», — говорится в публикации.
По информации издания, Стармер и люди из его ближайшего круга в субботу начали работу над проектом возможной речи премьера об отставке.
Газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку 22 июня.