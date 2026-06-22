«Тигр» победил: де ла Эсприэлья лидировал на выборах в Колумбии

Действующий президент Густаво Петро, вступивший в должность 7 августа 2022 года, не баллотировался на второй срок — колумбийская Конституция запрещает переизбрание главы государства. В день голосования он заявил, что не останется на посту ни на секунду дольше и гарантирует передачу власти 7 августа.