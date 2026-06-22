«Тигр» победил: де ла Эсприэлья лидировал на выборах в Колумбии

В Колумбии обработано 99,7% протоколов второго тура президентских выборов. Кандидат правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья набирает 49,65% голосов, его соперник от левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда получил 48,7%. Разрыв между претендентами составил более 246,5 тысячи бюллетеней. Окончательные итоги утвердят избирательные органы.
Де ла Эсприэлья, известный как «Тигр», построил кампанию на обещании жесткой борьбы с преступностью и сокращения вмешательства государства в экономику. Его поддержал президент США Дональд Трамп, что вызвало протест действующего главы Колумбии Густаво Петро. Иван Сепеда, в свою очередь, выступал за продолжение социально-экономического курса Петро и диалог с незаконными вооруженными группировками.
Действующий президент Густаво Петро, вступивший в должность 7 августа 2022 года, не баллотировался на второй срок — колумбийская Конституция запрещает переизбрание главы государства. В день голосования он заявил, что не останется на посту ни на секунду дольше и гарантирует передачу власти 7 августа.
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