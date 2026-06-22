СМИ: процесс перехода власти к сопернику Стармера займет минимум месяц

В субботу газета со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.