В Москве продлили ограничения на движение автобусов до ТК «Садовод»

Автобусы до торгового комплекса «Садовод» в Москве не будут ходить до 23 июня, сообщил Дептранс Москвы. Ранее ограничения вводили на выходные 20 и 21 июня.
По информации ведомства были отменены автобусные маршруты № 436, с694, с711, 739а, 739 В, 739к, с744, с768, с867.
Ночью 18 июня при масштабной атаке БПЛА в Московском регионе обломки дрона упали на территории «Садовода» в районе Капотни. По словам мэра столицы Сергея Собянина, одно из зданий получило незначительные повреждения.
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