В МИД РФ указали на первую задачу для нового генсека ООН

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что украинский конфликт можно урегулировать только через взаимодействие со всеми сторонами. По её словам, диалог остаётся единственным способом искать решение подобных кризисов. Сейчас на должность генсека ООН претендуют несколько политиков и международных чиновников, среди них бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.