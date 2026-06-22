Рыженков: Киев наращивает контакты с беглой белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков 21 июня заявил о наращивании антибелорусской риторики со стороны украинского руководства. В эфире телеканала «Беларусь 1» он отметил участившиеся контакты официального Киева с представителями белорусской оппозиции, покинувшей страну, а также установление с ними инструментальных механизмов сотрудничества и поддержки.
По мнению главы МИД, в этом могут прослеживаться признаки участия или подстрекательства со стороны отдельных западных государств, занимающих негативную позицию в отношении Белоруссии.
Рыженков подчеркнул, что Минск реагирует на происходящее, однако часть принимаемых мер может оставаться невидимой для внешних наблюдателей. Он добавил, что Белоруссия продолжит отслеживать ситуацию и предпринимать необходимые шаги для защиты национальных интересов, не уточнив конкретных ответных действий.
Накануне глава белорусского государства Александр Лукашенко также указывал на необходимость быть готовым к любым провокациям на границе с Украиной.
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