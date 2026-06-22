Рыженков: Киев наращивает контакты с беглой белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков 21 июня заявил о наращивании антибелорусской риторики со стороны украинского руководства. В эфире телеканала «Беларусь 1» он отметил участившиеся контакты официального Киева с представителями белорусской оппозиции, покинувшей страну, а также установление с ними инструментальных механизмов сотрудничества и поддержки.