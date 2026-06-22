Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход

По подозрению в преступлении задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что часть похищенных украшений он закопал возле гаража на улице Снеговой. В его автомобиле обнаружена одежда, в которой он был во время совершения преступления, а в кошельке —116 тысяч рублей, похищенные из кассы.