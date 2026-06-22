Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в том, что сделал тайный ход из подвала здания в ювелирный салон и ограбил его, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию обратился 74-летний местный житель, он сообщил, что неизвестный ограбил принадлежащий ему ювелирный магазин на проспекте 100-летия Владивостоку.
«Установлено, что ночью злоумышленник проник в торговую точку через сделанный им тайный ход. Мужчина пробрался в подвал здания и проделал отверстие, которое привело в магазин. Несмотря на то, что сработала тревожная сигнализация, он успел похитить деньги из кассы и девять лотков с ювелирными изделиями», — сообщает УМВД.
Грабитель спрятал часть украшений в подвале, чтобы позже за ними вернуться, и скрылся.
По подозрению в преступлении задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что часть похищенных украшений он закопал возле гаража на улице Снеговой. В его автомобиле обнаружена одежда, в которой он был во время совершения преступления, а в кошельке —116 тысяч рублей, похищенные из кассы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается сумма ущерба.
Полицейские проверяют фигуранта на причастность к другим имущественным преступлениям.