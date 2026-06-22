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Турция работает над созданием условий для переговоров по Украине: что известно о возможных контактах по конфликту

РИАН: предпосылок для возобновления контактов по Украине в Турции нет.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие власти готовы принять в стране новый раунд переговоров по киевскому кризису. Однако в настоящий момент предпосылок для возобновления контактов по Украине нет. Так сообщил источник в турецком правительстве в диалоге с РИА Новости.

По данным собеседника агентства, Анкара продолжает работу над созданием условий для дальнейших мирных контактов. Страна в этом заинтересована.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», — резюмировал источник.

Как вновь подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, Москва добивается реализации своих целей в конфликте на Украине. РФ не будет дожидаться выполнения договоренностей Анкориджа. Страна ждет победы, добавил Юрий Ушаков.

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