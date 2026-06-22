Премьер Британии Стармер готовится к уходу с поста: Стало известно, кто займёт его место осенью

Издание также утверждает, что 20 июня в аппарате премьер-министра приступили к подготовке текста выступления, связанного с уходом Стармера с должности. При этом контакта между самим премьером и Бернемом после его избрания в Палату общин до сих пор не было, несмотря на прежние заявления главы правительства о намерении провести встречу.