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ФРГ не идет на выплату компенсаций блокадникам, кроме евреев, заявили в МИД

Захарова: ФРГ не идет на выплату компенсаций блокадникам, кроме евреев.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германия до сих пор отказывается от выплат компенсаций ленинградским блокадникам нееврейского происхождения, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Германия по-прежнему применяет двойные стандарты по вопросу выплаты компенсаций людям, пережившим блокаду Ленинграда.

«Под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста. При этом отказывается распространить компенсации на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города», — сказала Захарова.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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