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Telegraph: передача власти от Стармера займёт не менее месяца

Экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм намерен отложить переходный период в случае отставки Кира Стармера как минимум до сентября, чтобы успеть подготовить программу и команду, сообщает газета Telegraph.

Экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм намерен отложить переходный период в случае отставки Кира Стармера как минимум до сентября, чтобы успеть подготовить программу и команду, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, соратники Бернхэма признают, что он пока не готов возглавить правительство, поскольку в последние годы занимался в основном муниципальной повесткой.

Один из источников газеты заявил, что идея Бернхэма в том, чтобы затянуть процесс.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Стармера якобы предупредили о необходимости покинуть пост или столкнуться с попыткой смещения внутри Лейбористской партии.

Кроме того, издание The Telegraph писало, что некоторые союзники британского премьера допускают возможность его ухода с должности и не исключают соответствующего заявления уже 22 июня.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер в частном разговоре призвала Стармера подать в отставку.

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