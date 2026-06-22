Telegraph: передача власти от Стармера займёт не менее месяца

Экс-мэр Манчестера Энди Бернхэм намерен отложить переходный период в случае отставки Кира Стармера как минимум до сентября, чтобы успеть подготовить программу и команду, сообщает газета Telegraph.
По данным издания, соратники Бернхэма признают, что он пока не готов возглавить правительство, поскольку в последние годы занимался в основном муниципальной повесткой.
Один из источников газеты заявил, что идея Бернхэма в том, чтобы затянуть процесс.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что Стармера якобы предупредили о необходимости покинуть пост или столкнуться с попыткой смещения внутри Лейбористской партии.
Кроме того, издание The Telegraph писало, что некоторые союзники британского премьера допускают возможность его ухода с должности и не исключают соответствующего заявления уже 22 июня.
Глава МИД Великобритании Иветт Купер в частном разговоре призвала Стармера подать в отставку.