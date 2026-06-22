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Израиль снял военные ограничения для жителей районов на границе с Ливаном

Служба командования тылом Израиля сняла все ограничения для жителей районов, расположенных на границе с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

Служба командования тылом Израиля сняла все ограничения для жителей районов, расположенных на границе с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ).

Ограничения будут сняты сегодня в 6:00 по местному времени (совпадает с московским) в таких населенных пунктах, как Сафсуфа, Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Йесуд ха-Маала, Кисра-Сумей, Бейт-Джанн и Сде-Элиэзер, уточнили в ЦАХАЛ. Решение принято на основе оценки ситуации, добавили там.

19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии, однако на следующий день ЦАХАЛ заявил о нарушении режима прекращения огня и нанес удары по объектам «Хезболлы». Погибли не менее 20 человек, сообщали ливанские СМИ. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о прекращении ударов.

Вчера ЦАХАЛ вновь заявил о готовности к возобновлению боев с «Хезболлой». Кроме того, министр обороны страны Исраэль Кац, заявил, что Иерусалим не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана. ЦАХАЛ также оставит за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, отметил он.

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