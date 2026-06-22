Израиль снял военные ограничения для жителей районов на границе с Ливаном

Вчера ЦАХАЛ вновь заявил о готовности к возобновлению боев с «Хезболлой». Кроме того, министр обороны страны Исраэль Кац, заявил, что Иерусалим не будет выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана. ЦАХАЛ также оставит за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, отметил он.