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ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

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