ПВО уничтожила БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
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