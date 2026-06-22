На выборах главы Колумбии побеждает крайне правый политик де ла Эсприэлья

Напомним, в декабре 2025 года оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили. Его соперница Жанетт Хара, представлявшая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», признала поражение. После этого она поздравила Каста с победой.