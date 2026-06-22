На выборах главы Колумбии побеждает крайне правый политик де ла Эсприэлья

Крайне правый политик Абелардо де ла Эсприэлья, представляющий оппозиционное движение «Защитники Отечества», побеждает во втором туре выборов президента Колумбии, свидетельствуют данные Национального избирательного совета страны (CNE).
После предварительной подсчёта 99,7 процента бюллетеней он получает 12 931 544 голоса (49,65 процента). Кандидат от правящего в стране левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда заручается поддержкой 12 684 994 избирателей (48,7 процента).
В настоящий момент собрана и обработана информация с 121 714 избирательных участков. Всего число таких пунктов составляет 122 020. Количество действительных бюллетеней превысило 26 миллионов.
Окончательные результаты будут объявлены после окончания официального подсчёта и утверждения итогов выборов. В случае победы де ла Эсприэльи он станет вступит в должность президента в августе. Сейчас этот пост занимает Густаво Петро.
Напомним, в декабре 2025 года оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили. Его соперница Жанетт Хара, представлявшая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», признала поражение. После этого она поздравила Каста с победой.