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Кабо-Верде сыграл вничью с Уругваем на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

На 21-й минуте опорник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт мощным ударом со штрафного.

Однако в концовке первого тайма уругвайцы отличились дважды. Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес восстановил равновесие, а Агустин Каноббио на шестой компенсированной минуте вывел латиноамериканцев вперёд.

Но по истечении часа Элио Варела установил окончательный счёт.

Ранее Бельгия и Иран сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026.

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