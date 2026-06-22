США ожидают, что переговоры с Ираном продолжатся в ночь на 22 июня

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американская делегация ожидает, что четырехсторонние переговоры в Швейцарии с участием США и Ирана будут идти в течение ночи на 22 июня. Об этом заявило американское должностное лицо журналистам пресс-пула вице-президента США Джей Ди Вэнса.
«Переговоры все еще идут, и мы ожидаем, что они продолжатся в течение ночи», — сообщил американский чиновник журналистам, которые сопровождают Вэнса в поездке в Бюргеншток.
Журналисты пресс-пула также привели заявление американского дипломата. По его словам, «вопреки получившим широкое распространение ложным сообщениям, иранцы по-прежнему находятся здесь, и переговоры продолжаются». «Мы планируем работать в течение ночи», — добавил он.
Дипломат отметил, что на переговорах «разъяснили некоторые вводящие в заблуждение сигналы со стороны Ирана относительно [Ормузского] пролива». Кроме того, по его словам, в ходе консультаций говорили о «механизмах предотвращения конфликтов, призванных обеспечить, что пролив останется в полной мере открытым» для судоходства. По словам дипломата, обсуждалось также «обеспечение соблюдения прекращения огня в южной части Ливана». Дипломат отметил, что состоявшиеся консультации «станут отправной точкой» для переговоров технических групп в дальнейшем.
Как сообщило ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник, делегация Ирана приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры в швейцарском Бюргенштоке после заявлений президента США Дональда Трампа. Он 21 июня пригрозил нанесением новых ударов по исламской республике из-за ситуации в Ливане.