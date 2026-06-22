США ожидают, что переговоры с Ираном продолжатся в ночь на 22 июня

Дипломат отметил, что на переговорах «разъяснили некоторые вводящие в заблуждение сигналы со стороны Ирана относительно [Ормузского] пролива». Кроме того, по его словам, в ходе консультаций говорили о «механизмах предотвращения конфликтов, призванных обеспечить, что пролив останется в полной мере открытым» для судоходства. По словам дипломата, обсуждалось также «обеспечение соблюдения прекращения огня в южной части Ливана». Дипломат отметил, что состоявшиеся консультации «станут отправной точкой» для переговоров технических групп в дальнейшем.