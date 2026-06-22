Стармер советуется с женой и союзниками в преддверии возможного ухода

В эти выходные премьер-министр Великобритании Кир Стармер проводил время в своей загородной резиденции в Чекерсе, обсуждая будущее своей политической карьеры с супругой Викторией и ближайшими союзниками. Как пишет газета Times со ссылкой на источник в окружении премьера, именно его жена может сыграть ключевую роль в окончательном решении об отставке.
По данным издания, Стармер размышляет над тем, сможет ли удержаться на посту, или же «игра подошла к концу». Один из соратников премьера подчеркнул, что влияние Виктории Стармер на решение мужа не стоит недооценивать. В прошлом месяце, когда на фоне череды отставок в правительстве обсуждалась возможность его ухода, именно супруга убедила политика продолжить борьбу.
Между тем, газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера уверены в его готовности покинуть пост и не исключают объявления об этом уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что сейчас премьера поддерживают лишь «друзья и семья». Однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в ближайший понедельник, назвав их спекуляциями.
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