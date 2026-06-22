Стармер советуется с женой и союзниками в преддверии возможного ухода

Между тем, газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера уверены в его готовности покинуть пост и не исключают объявления об этом уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что сейчас премьера поддерживают лишь «друзья и семья». Однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в ближайший понедельник, назвав их спекуляциями.