«Ему конец»: в Киеве высказались после угроз Зеленского в адрес Лукашенко

«Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белорусии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем», — сказал он.