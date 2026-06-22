Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Германия выплачивает компенсации только блокадникам-евреям

Берлин по-прежнему применяет двойные стандарты: выплаты получают лишь блокадники-евреи, а остальные ленинградцы остаются без компенсаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Берлин по-прежнему применяет двойные стандарты: выплаты получают лишь блокадники-евреи, а остальные ленинградцы остаются без компенсаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что Германия под надуманными предлогами финансирует только одну категорию жертв блокады, признавая их жертвами Холокоста.

Остальным защитникам и жителям осаждённого Ленинграда в компенсациях отказывают.

Ранее Захарова заявила, что Россия продолжит на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться от Германии признания преступлений нацистов против мирного населения Советского Союза геноцидом.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше