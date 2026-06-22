Священник призвал в День памяти и скорби помолиться о ветеранах Войны

«У большинства наших прихожан в семьях есть те, кто воевал, погиб, был ранен, поэтому в этот день верующим уместно будет прийти в храм на Литургию и затем помолиться на панихиде по всем почившим в годы ВОВ. В общей молитве о павших мы свидетельствуем о том, что в Церкви действительно никто не забыт и каждый воин, погибший, защищая свою страну, вмещается в нашу церковную память через молитву», — заключил собеседник агентства.