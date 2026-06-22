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Священник призвал в День памяти и скорби помолиться о ветеранах Войны

Священник Волков: 22 июня стоит помолиться о павших в Отечественной войне воинах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В День памяти и скорби, 22 июня, верующим стоит помолиться в храмах за всех почивших в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

В России 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. В стране отмечается День памяти и скорби.

«В День памяти и скорби в храмах обыкновенно совершают заупокойные службы о всех вождях и воинах, жизнь свою за Отечество положивших. В этот день мы отдаем долг своей молитвенной памяти всем нашим предкам, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал отец Александр.

По его словам, Русская православная церковь с особым вниманием относится к теме памяти Великой Отечественной войны, ко всем важным датам, с ней связанным, и День памяти и скорби также имеет для Церкви особое значение.

«У большинства наших прихожан в семьях есть те, кто воевал, погиб, был ранен, поэтому в этот день верующим уместно будет прийти в храм на Литургию и затем помолиться на панихиде по всем почившим в годы ВОВ. В общей молитве о павших мы свидетельствуем о том, что в Церкви действительно никто не забыт и каждый воин, погибший, защищая свою страну, вмещается в нашу церковную память через молитву», — заключил собеседник агентства.