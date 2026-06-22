Зеленский надумал требовать от Лукашенко прекратить поддерживать Россию

Напомним, обвинения Зеленского прозвучали через несколько дней после того, как ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Лукашенко назвал случившееся открытым фашизмом и сказал, что ждёт ответа от Киева. Глава РБ также предупредил, что провокации и попытки втянуть Белоруссию в конфликт могут привести к неприятным последствиям.