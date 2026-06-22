«Вас выгонят с позором»: КСИР пригрозил Израилю повторением 2000 года

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что израильских военных ждет повторение позорных событий 2000 года, если они сами не покинут юг Ливана. По словам генерала, в тот год Израиль был вынужден вывести свои войска с этой территории с унижением. «Если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», приводит его слова иранский телеканал Press TV.
Каани подчеркнул, что Израиль должен принять решение самостоятельно, пока у него есть такая возможность, поскольку повторение сценария 2000 года станет еще более сокрушительным для израильской армии. При этом командующий не уточнил, какие именно меры могут быть предприняты в случае отказа Израиля от вывода войск.
В мае 2000 года Израиль вывел свои войска из южной зоны Ливана после 22-летней оккупации. Вывод был осуществлен в одностороннем порядке, без подписания мирного соглашения с Ливаном. Израильские войска покинули территорию за несколько часов, что стало неожиданностью для многих, включая ливанское правительство и «Хезболлу», которая восприняла это как свою победу.
В результате израильская армия потеряла контроль над буферной зоной, которая была создана для предотвращения атак на северные районы Израиля. Ливанская армия и силы ООН заняли оставленные позиции, а территория буферной зоны оказалась под фактическим контролем движения «Хезболла».
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