«Вас выгонят с позором»: КСИР пригрозил Израилю повторением 2000 года

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что израильских военных ждет повторение позорных событий 2000 года, если они сами не покинут юг Ливана. По словам генерала, в тот год Израиль был вынужден вывести свои войска с этой территории с унижением. «Если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», приводит его слова иранский телеканал Press TV.