Guardian: канцелярия Стармера начала работу над вероятной передачей власти

Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера приступила к работе над возможной передачей власти на фоне разговоров о его вероятной отставке, написала газета The Guardian.
В статье упоминается его соперник по лидерству в правящей Лейбористской партии Энди Бернхем, победивший на довыборах в Палату общин мэра Большого Манчестера.
«Подготовка к возможной передаче власти уже началась: главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с ключевым членом команды Бернхема Луизой Хейг», — сказано в публикации.
Отмечается, что планируются дальнейшие переговоры по этому поводу. Журналисты также сообщают, что Стармер и его соратники 20 июня начали готовить проект его речи на случай ухода с поста.
Напомним, 19 июня сообщалось, что премьер-министр Британии заявил, что не собирается уходить в отставку и хочет бороться за власть. 21 июня президент Дональд Трамп заявил, что Кир Стармер вскоре покинет пост. По словам американского лидера, глава британского правительства потерпел неудачу по двум очень важным направлениям — иммиграция и энергетика.
Ранее The Guardian проинформировала, что об отставке Стармера может быть объявлено 22 июня.