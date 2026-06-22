Месяц ожидания: соперник Стармера готов растянуть передачу власти

Параллельно в британской политике сохраняется напряжение вокруг возможной отставки действующего премьера. Ранее Telegraph со ссылкой на источники писала, что сторонники Стармера уверены: он готовится объявить о своем уходе и может сделать это в ближайшие дни. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения о таких планах.