Месяц ожидания: соперник Стармера готов растянуть передачу власти

Процесс возможной передачи власти от британского премьера Кира Стармера к его сопернику Энди Бернхэму может растянуться минимум на месяц, передает Telegraph со ссылкой на окружение политика. По данным издания, сторонники экс-мэра Манчестера считают, что ему требуется время для подготовки команды и программы.
Главным фактором, который может увеличить сроки смены руководства, собеседники Telegraph называют позицию самого Бернхэма. По их словам, он настаивает на длительном переходном периоде, который может продолжаться до сентября.
Как отмечает газета, союзники политика опасаются, что он пока не готов возглавить правительство. Большую часть последних лет Бернхэм занимался вопросами местного управления, и это, по мнению его окружения, может осложнить быстрый переход к работе на национальном уровне.
Один из соратников сообщил изданию, что стратегия команды заключается в намеренном растягивании процесса.
Параллельно в британской политике сохраняется напряжение вокруг возможной отставки действующего премьера. Ранее Telegraph со ссылкой на источники писала, что сторонники Стармера уверены: он готовится объявить о своем уходе и может сделать это в ближайшие дни. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения о таких планах.
Требования об отставке усилились после провала лейбористов на майских местных выборах. Тогда около сотни депутатов партии выступили за смену руководства. Давление выросло после того, как в пятницу Бернхэм, действующий мэр Манчестера, получил место в парламенте и тем самым усилил конкуренцию за пост премьера.
Ситуация продолжает развиваться, и, как подчеркивает Telegraph, сроки возможной передачи власти напрямую зависят от позиции Бернхэма и внутрипартийных процессов.
Ранее мы писали: Стармер советуется с женой и союзниками в преддверии возможного ухода.
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