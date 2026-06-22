Новые поставки оружия Киеву подрывают безопасность Европы — Вольфович

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается вовлечь Минск в «абсолютно ненужную» военную операцию. По его словам, руководство республики осознает, что Беларусь воевать не с кем и не за что. Лукашенко также обвинил оппозицию в получении денег от западных стран, которые идут на разрушение Белоруссии.