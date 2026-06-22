Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не готова завершать конфликт на Украине и, напротив, делает все возможное для его продолжения. В эфире телеканала «Беларусь-1» он подчеркнул, что Минск выступает за добрососедские отношения, мирный диалог и решение проблем за столом переговоров, однако решения нынешних европейских лидеров не приносят стабильности и безопасности.
По словам Вольфовича, новые поставки вооружения Киеву, о которых договорились страны «Большой семерки», вызовут дополнительное напряжение и станут подрывом стратегической стабильности на всем европейском континенте. Он отметил, что украинские беспилотники, спонсируемые европейскими руководителями, уже летят через территории Польши, Литвы, Латвии и Финляндии, падают там и вызывают напряжение у мирного населения.
Госсекретарь также обратил внимание на рост военных бюджетов стран ЕС и пополнение их арсеналов, что, по его оценке, лишь увеличивает риски новых конфликтов. Он добавил, что Европа пытается втянуть Белоруссию в войну, чтобы «и на территории нашей страны вспыхнул пожар».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается вовлечь Минск в «абсолютно ненужную» военную операцию. По его словам, руководство республики осознает, что Беларусь воевать не с кем и не за что. Лукашенко также обвинил оппозицию в получении денег от западных стран, которые идут на разрушение Белоруссии.
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