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Новые поставки оружия Киеву подрывают безопасность Европы — Вольфович

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не готова завершать конфликт на Украине и, напротив, делает все возможное для его продолжения.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не готова завершать конфликт на Украине и, напротив, делает все возможное для его продолжения. В эфире телеканала «Беларусь-1» он подчеркнул, что Минск выступает за добрососедские отношения, мирный диалог и решение проблем за столом переговоров, однако решения нынешних европейских лидеров не приносят стабильности и безопасности.

По словам Вольфовича, новые поставки вооружения Киеву, о которых договорились страны «Большой семерки», вызовут дополнительное напряжение и станут подрывом стратегической стабильности на всем европейском континенте. Он отметил, что украинские беспилотники, спонсируемые европейскими руководителями, уже летят через территории Польши, Литвы, Латвии и Финляндии, падают там и вызывают напряжение у мирного населения.

Госсекретарь также обратил внимание на рост военных бюджетов стран ЕС и пополнение их арсеналов, что, по его оценке, лишь увеличивает риски новых конфликтов. Он добавил, что Европа пытается втянуть Белоруссию в войну, чтобы «и на территории нашей страны вспыхнул пожар».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается вовлечь Минск в «абсолютно ненужную» военную операцию. По его словам, руководство республики осознает, что Беларусь воевать не с кем и не за что. Лукашенко также обвинил оппозицию в получении денег от западных стран, которые идут на разрушение Белоруссии.

Ранее мы писали: Рыженков: Киев наращивает контакты с беглой белорусской оппозицией.

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