Матвиенко: героизация Киевом нацистов заслуживает отдельного трибунала

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Героизация киевским режимом фигур, причастных к преступлениям против человечности во время Второй мировой войны, и демонстративное почитание признанных палачей требуют осуждения международными организациями и заслуживают отдельного трибунала. Об этом написала председатель СФ Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.
«Мы видим, что эта поддержка неонацистского режима Киева странами Запада имеет не только политическую, но и идеологическую подоплеку. Постепенно он перерождается в тотальный и всеобъемлющий “обыкновенный фашизм”. И это уже само по себе чудовищно и преступно. События носят просто вопиющий характер, и не замечать их нельзя», — считает Матвиенко. Она добавила, что демонстративное почитание украинскими властями признанных палачей требует международного осуждения. Председатель Совфеда подчеркнула, что подобные действия «заслуживает отдельного трибунала».
Все это не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества, подрывает гуманистические основы развития цивилизации, ставит под угрозу мир на планете, формирует очаги ненависти, создает условия для новой фашистской агрессии, добавила председатель СФ.
«Считаю, что все здоровое мировое сообщество сегодня обязано проявить зрелость, волю, ясно осознать опасность и остановить разрастающийся киевский и европейский фашизм», — подчеркнула она. Матвиенко считает, что начать этот процесс можно с бережного сохранения памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе. Она подчеркнула, что при этом необходимо сохранять неприкосновенность исторической правды и утвердить незыблемость морально-нравственной ценности итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
Она отметила, что только достижение целей СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. «Как отметил глава российского государства [Владимир Путин], сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», — написала председатель СФ. Она отметила, что бойцы ВС РФ сражаются доблестно, как это делали их предки — герои ВОВ. Матвиенко подчеркнула, что победа, без сомнений, будет за Россией.