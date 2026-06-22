Матвиенко: героизация Киевом нацистов заслуживает отдельного трибунала

«Мы видим, что эта поддержка неонацистского режима Киева странами Запада имеет не только политическую, но и идеологическую подоплеку. Постепенно он перерождается в тотальный и всеобъемлющий “обыкновенный фашизм”. И это уже само по себе чудовищно и преступно. События носят просто вопиющий характер, и не замечать их нельзя», — считает Матвиенко. Она добавила, что демонстративное почитание украинскими властями признанных палачей требует международного осуждения. Председатель Совфеда подчеркнула, что подобные действия «заслуживает отдельного трибунала».