Собянин: ещё пять БПЛА уничтожено на подлёте к Москве

Система ПВО Минобороны уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА», — написал мэр.
Ранее Собянин заявлял об уничтожении восьми беспилотников.
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