Матвиенко заявила, что героизация Киевом преступников заслуживает трибунала

«Недавняя публичная героизация фигур, причастных к преступлениям против человечности, официальное перезахоронение и демонстративное почитание Киевом признанных палачей требует безусловного осуждения международными организациями и по большому счету заслуживает отдельного трибунала, потому что не только оправдывает и легитимирует злодеяния, геноцид, оскорбляет память жертв, но и наносит огромный ущерб будущему всего человечества», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда в День памяти и скорби.