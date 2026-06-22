МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

«Хороший прогресс был достигнут в ходе четырехсторонних переговоров в Швейцарии», — сказал дипломат.
Ранее пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса сообщил, что американская делегация рассчитывает вести переговоры всю ночь. По словам высокопоставленного дипломата, в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Press TV также передавал аналогичную информацию.
До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Накануне военное командование исламской республики вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.