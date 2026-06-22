МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

«Хороший прогресс был достигнут в ходе четырехсторонних переговоров в Швейцарии», — заявил дипломат.
Багаи уточнил, что технические группы продолжат работу по подготовке меморандума о взаимопонимании. Детали будут обнародованы Катаром и Пакистаном.
Ранее пресс-пул вице-президента США Джей Ди Вэнса информировал, что американская делегация намерена вести переговоры всю ночь. Как отметил высокопоставленный дипломат, в ходе дискуссий в воскресенье стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, перемирие в Ливане и все аспекты ядерной сделки.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье стартовали технические переговоры Ирана и США с участием стран-посредников — Пакистана и Катара. Позднее агентство Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула место проведения переговоров после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Аналогичную информацию передавал Press TV.
До этого начали поступать сообщения о завершении первого раунда технических консультаций. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Как сообщал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации планировали обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании. Стороны подписали его дистанционно в минувший четверг.
Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане. Он также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Накануне военное командование исламской республики вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля Тегеран обвинил США в нарушении первого пункта соглашения. Иран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что в противном случае заключение финальной сделки окажется под угрозой.