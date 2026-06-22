Адвокат с тремя паспортами сменит врага Трампа на посту президента Колумбии

Президентские выборы в Колумбии в 2026 году начались с первого тура 31 мая, который выявил двух лидеров и задал тон высокополяризованной кампании. Победу в первом туре одержал де ла Эсприэлья, набравший около 43,7% голосов при поддержке более 10,3 миллиона избирателей. Его главным соперником стал представитель левого правящего блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, которого поддержали около 40,9% избирателей. Несмотря на то, что действующий президент Густаво Петро и его сторонник Сепеда выражали сомнения в прозрачности подсчёта голосов, Национальный избирательный совет Колумбии после проверки бюллетеней официально подтвердил результаты, не найдя доказательств масштабных нарушений. Явка в первом туре составила почти 58% от более чем 41 миллиона избирателей, а голосование также запомнилось значительным числом пустых бюллетеней, которые опередили по своей популярности сразу шестерых кандидатов.