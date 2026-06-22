Собянин заявил об уничтожении 25 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны успешно отразили налёт 25 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как следует из публикаций, экстренные службы оперативно выехали на места падения обломков для ликвидации последствий.
Глава города изначально проинформировал об уничтожении двенадцати вражеских дронов. Позднее Собянин уточнил, что военным удалось ликвидировать ещё тринадцать воздушных целей.
В аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на полёты.
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