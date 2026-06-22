ПВО сбила 58 БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. ПВО сбила 13 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Тринадцать беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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