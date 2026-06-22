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В ФРГ заявили, что Европа идет по стопам Гитлера в борьбе с Россией

Нимайер: власти стран Европы идут по стопам Гитлера в борьбе с Россией.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию, но столкнется с таким же провалом, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По оценке политика, власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера Нимайер напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости «готовиться к войне». При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.

«Цель та же самая — уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», — подчеркнул Нимайер.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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