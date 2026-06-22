По оценке политика, власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера Нимайер напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости «готовиться к войне». При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.