МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Руководство стран Запада копирует Третий рейх в стремлении уничтожить Россию, но столкнется с таким же провалом, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По оценке политика, власти государств НАТО преследуют те же задачи, которые для себя определили их предшественники во главе Третьего рейха еще в 1930-е годы. В качестве примера Нимайер напомнил, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее открыто заявлял о необходимости «готовиться к войне». При этом Писториус использовал те же формулировки, что и министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс.
«Цель та же самая — уничтожение России. Как и в прошлый раз, им это не удастся», — подчеркнул Нимайер.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.