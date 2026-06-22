Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

«В швейцарском Бюргенштоке завершился первый раунд переговоров на высоком уровне в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании с участием представителей Исламской Республики Иран, Соединенных Штатов Америки, а также двух посреднических сторон — Государства Катар и Исламской Республики Пакистан», — говорится в совместном заявлении Катара и Пакистана, опубликованном МИД Катара.