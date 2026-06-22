Ростовчане выложили из свечей фразу «Помним Героев» в День памяти и скорби

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн — РИА Новости. Волонтеры в Ростове-на-Дону выложили из тысячи свечей фразу «Помним героев» в День памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Памятная акция, приуроченная к 85-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на территории главного храма Южного военного округа.
Перед началом мероприятия под исполнение оркестра ЮВО «От героев былых времен» настоятелю храма была передана «Неугасимая лампада памяти» с частицей Вечного Огня, доставленная из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» как символ исторической памяти.
После поминальной молитвы волонтеры ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы — наша история» выложили из светодиодных свечей на площадке фразу «Помним Героев».
«Восемьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, мир погрузился в пламя самой кровопролитной войны в истории человечества. На нашу землю обрушилась вероломная агрессия, но советский народ встал на защиту своей родины. Наша акция сегодня, скромный вклад в сохранение памяти о тех страшных событиях и о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо», — сказал ведущий мероприятия.
В память о павших на фронтах Великой Отечественной войны объявили минуту молчания. После этого прошла церемония возложения цветов к памятнику «Святому Георгию Победоносцу».