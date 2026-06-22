Ростовчане выложили из свечей фразу «Помним Героев» в День памяти и скорби

«Восемьдесят пять лет назад, 22 июня 1941 года, мир погрузился в пламя самой кровопролитной войны в истории человечества. На нашу землю обрушилась вероломная агрессия, но советский народ встал на защиту своей родины. Наша акция сегодня, скромный вклад в сохранение памяти о тех страшных событиях и о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо», — сказал ведущий мероприятия.