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В Хабаровском крае утвердили план подготовки к выборам в сентябре 2026 года

На прошедшем заседании территориальным комиссиям разрешили открыть счета для выборов, а также утверждены кадровые изменения в двух ТИКах.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске состоялось заседание краевой избирательной комиссии. В ходе совещания был рассмотрен ряд ключевых вопросов, касающихся подготовки к предстоящим выборам, сообщает Крайизбирком.

В рамках подготовки к предстоящим в сентябре 2026 года выборам краевой избирательной комиссией приняты решения:

полномочия по подготовке и проведению выборов в муниципальных округах возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии; утвержден примерный календарный план мероприятий по проведению местных выборов; образована Группа контроля за использованием КСА ГАС «Выборы»; территориальным комиссиям разрешено открыть счета для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов; создана Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью; члены ИКХК с правом решающего голоса уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Также утверждены кадровые изменения в составах ТИК Советско-Гаванского и Тугуро-Чумиканского района.

Напомним, 16 июня 2026 года президентом РФ подписан Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва». ЦИК России приняла постановление о трехдневном голосовании. Выборы пройдут 18,19 и 20 сентября. В выборах в Госдуму, а также в кампаниях других уровней могут участвовать 17 партий.

В Хабаровском крае пройдет 19 избирательных кампаний местного уровня: жителям края предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, депутатов Хабаровской городской Думы по трем округам, а также депутатов Собраний 12 муниципальных округов.