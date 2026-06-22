В Хабаровском крае утвердили план подготовки к выборам в сентябре 2026 года

полномочия по подготовке и проведению выборов в муниципальных округах возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии; утвержден примерный календарный план мероприятий по проведению местных выборов; образована Группа контроля за использованием КСА ГАС «Выборы»; территориальным комиссиям разрешено открыть счета для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов; создана Рабочая группа по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью; члены ИКХК с правом решающего голоса уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.