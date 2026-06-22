Трамп назвал политика де ла Эсприэлью победителем на выборах президента Колумбии

Госсекретарь США Марко Рубио ранее написал в X: «Только что разговаривал с избранным президентом Колумбии Абелардо де ла Эсприэльей, поздравил его с победой на выборах. Администрация Трампа рассчитывает на тесное взаимодействие с вашей будущей администрацией с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности в регионе, пресечения нелегальной миграции в США и укрепления экономических связей».