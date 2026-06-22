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В МИД Ирана заявили о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии

Отмечается хороший прогресс в ходе многосторонних переговоров с американской стороной в Швейцарии, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Отмечается хороший прогресс в ходе многосторонних переговоров с американской стороной в Швейцарии, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Его слова приводит Press TV.

Дипломат пояснил, что стороны смогли продвинуться вперёд в обсуждении ключевых вопросов повестки.

«Хороший прогресс был достигнут в ходе четырёхсторонних переговоров в Швейцарии», — заявил Эсмаил Багаи.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид написал: США считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

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