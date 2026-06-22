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В Петербурге у монумента защитникам Ленинграда зажгли надпись из свечей

Памятную надпись из свечей зажгли у монумента защитникам Ленинграда в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Памятную надпись «Помним 1941» выложили у монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге, свечи были зажжены в 4.00 мск, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония состоялась в чаше монумента, символизирующей разорванное кольцо блокады Ленинграда. Зажжению свечей предшествовал митинг в память о начале Великой Отечественной войны, где прозвучали строки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».

Памятная церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.